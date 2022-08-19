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أعلن نادي كاظمة عن التعاقد مع مدرب حراس المرمى الصربي ميلوس بيتروفيتش لينضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم. ويواصل البرتقالي تدريباته اليومية بقيادة مدربه الصربي زيلكو ماركوف بعد عودته من معسكره التدريبي في صربيا استعداداً لبطولة الدوري الممتاز، التي يستهلها الفريق بمواجهة التضامن يوم 27 أغسطس الحالي. النصر يلتقي الإمارات ودياً اختتم النصر معسكره التدريبي بصربيا بالفوز على نادي الامارات 2-0 في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد. وهي المباراة الودية الثالثة والأخيرة للفريق بعد الخسارة في اللقاء الأول أمام الظفرة الإماراتي 0-2، والفوز على مواطنه دبا الفجيرة بهدف ناصر العجمي. ويفتتح العنابي مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة العربي يوم 25 أغسطس الحالي على ملعبه ستاد علي صباح السالم.