دوليه

يسعى الزمالك لوضع يده الأولى على درع الدوري المصري عندما يحل ضيفا اليوم الجمعة على فاركو في الجولة الـ 31 للمسابقة، التي تشهد اليوم مباراة أخرى بين المقاصة والمقاولون العرب.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيف و9 نقاط عن الأهلي، فيما يأتي فاركو ثامنا برصيد 40 نقطة. ويحتاج الزمالك للفوز اليوم لوضع يده الأولى على درع الدوري قبل مواجهة الثلاثاء المقبل أمام الاتحاد السكندري والتي قد تشهد تتويجه رسميا باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ويأمل الزمالك في عدم تكرار تلك النتيجة لحسم الأمور مبكرا والاقتراب من اللقب بشدة.

ويعول البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الروح المعنوية العالية للاعبين بعد تواصل الانتصارات في الجولات العشر الأخيرة.

ويغيب عن الزمالك اليوم لاعبه التونسي المتألق حمزة المثلوثي، بينما يعود لتشكيلة الأبيض محمود الونش بعد تعافيه تماماً من الإصابة.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ونيمار وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور وروقا وزيزو وشيكابالا وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر يسعى فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا لتحقيق المفاجأة وتعطيل الزمالك لمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

ويعرف ألميدا جيدا طرق لعب الزمالك ومدربه فيريرا بعدما عمل مساعدا للأخير في فترته الأولى مع الزمالك وحقق معه ثنائية الدوري والكأس.

ويمتلك فاركو العديد من اللاعبين المميزين بداية بالحارس الدولي محمد صبحي مرورا بعبد الله بكري ورامي صبري ومودي وسوكاري وشكري نجيب وأحمد شريف.

