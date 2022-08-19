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أكد نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنفيذ مشاريع مونديال قطر 2022 خالد المولوي أن بلاده على أتم الجهوزية لاستضافة كأس العالم بعد اكتمال كل أعمال البنية التحتية الخاصة بالبطولة كالاستادات وشبكة النقل المتطورة والمترو.جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية «طاولة كأس العالم المستديرة» في ملتقى الإعلام الرياضي العربي بمحافظة ظفار، والذي تنظمه جمعية الصحافيين العُمانية ممثلة في لجنة الإعلام الرياضي، وتناولت الجلسة آخر الاستعدادات لانطلاق النسخة الاستثنائية من البطولة، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأقيمت الجلسة النقاشية بحضور فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام باللجنة العليا ومحمد الخنجي خبير العلاقات الإعلامية المحلية والإقليمية باللجنة العليا وبمشاركة الصحافيين والإعلاميين المشاركين في الملتقى.

وقال المولوي إن بطولة كأس العالم بطولة بطابع عربي تقام في بلد عربي، وهي فرصة لتعريف العالم بدولة قطر والعالم العربي، كما توفر فرصة مهمة للتعاون بين الدول والمشاركة في أهم حدث رياضي كروي، مستذكرًا بطولة كأس العرب التي حققت نجاحًا باهرًا على مختلف الجوانب وكانت بروفة وتجربة حقيقية للمونديال لتحقيق عدد من الرسائل وللتأكيد على وجود الطابع العربي في المونديال.

وحول الاستعدادات لاستقطاب الجماهير العالمية، قال المولوي: «يمكن للجمهور حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات وستكون هناك العديد من الفعاليات والبرامج بالمناطق المخصصة للمشجعين، وكذلك سيكون باستطاعة الجماهير الحضور للمباريات خلال اليوم والعودة لأماكن إقامتهم في الدول الأخرى، وذلك سيمنح المشجعين فرصة لزيارة المنطقة العربية عن طريق الخطوط الجوية القطرية، وهذا جزء من إثراء السياحة بالمنطقة العربية كفرصة كبيرة للأشقاء».

من جانبها، أوضحت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث نبذة عن الآليات المستحدثة والتسهيلات المتبعة لدخول الجماهير وأماكن الإقامة من خلال بوابة إلكترونية موحدة توجد بها كل التفاصيل والخيارات المتاحة للإقامة.

