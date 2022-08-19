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عبر الأردنيون عن عظيم فرحتهم، بخطوبة ولي العهد الأمير الحسين على الآنسة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وغمرت وسائل الاتصال الاجتماعي كلمات ومنشورات وتغريدات التهاني والتمنيات.

وهنأت الملكة رانيا العبد الله، نجلها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بمناسبة خطوبته، وقالت في تدوينة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، «رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير».

وكان أُعلن في عمّان، عن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن قراءة الفاتحة ومراسيم الخطوبة جرت بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسن بن طلال في منزل والد الآنسة رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.

وحضر الخطوبة كذلك، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وتمنى الديوان الملكي الهاشمي للأمير الحسين بن عبدالله الثاني (28 عاما)، وللآنسة رجوة حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.

ورجوة ا?ل سيف مولودة في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد ا?ل سيف، والسيدة عزة السديري.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة «سيراكيوز» في نيويورك.

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد.

