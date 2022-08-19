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كشف تقرير صادر عن المنظم البريطاني لعمل وسائل الإعلام (أوفكوم) أن 90% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يتجه مباشرة إلى خدمة البث الرقمي المفضلة لديهم، فيما مشاهدة القنوات التلفزيونية التقليدية توقفت تقريباً بين المشاهدين الشباب.

ووفق ما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية، ذكر التقرير أن المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً يقضون 53 دقيقة فقط يومياً في المتوسط ??بمشاهدة البث التلفزيوني التقليدي، بانخفاض بمقدار الثلثين خلال العقد الماضي، وأقل بسبع مرات من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكثر.

أما أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً فما يزالون يقضون ثلث استيقاظهم (ما يقرب من ست ساعات) في مشاهدة البث التلفزيوني.

وتعدّ منصة «نتفليكس» الوجهة الأكثر شيوعاً للمشاهدين الصغار للبحث عن المحتوى، ما يسلط الضوء على فجوة سريعة الاتساع بين الأجيال في عادات المشاهدة.

وقال إيان ماكراي، مدير استخبارات السوق في أوفكوم: «تعمل ثورة البث على توسيع فجوة جيل التلفزيون، ما يخلق فجوة صارخة في عادات المشاهدة للشباب وكبار السن».

ولفت التقرير إلى أن خدمات البث زادت من قبضتها على انتباه المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و12 عاماً.

