أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاي غربي الصين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه حفظه الله بأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث صاحب السمو ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

