أول النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاي غربي الصين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

