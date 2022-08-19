أول النهار

كشفت البلدية عن استثناء 5 فئات ضمن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية.

وشمل قرار التكويت الموظف غير الكويتي من أم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون، غير محددي الجنسية، موظفي الخدمات، 50%‎ من موظفي الجنائز إضافة إلى إيقاف تعيين ونقل غير الكويتيين بالبلدية

وفي هذا الشأن أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، توجيهات إلى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في البلدية، وفقاً لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة

وأشارت إلى أن مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين ستضم وبين المرحلة الأولى منها لا يقل عن 33 % وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، فيما تكون المرحلة الثانية بما لا يقل عن 33% وتبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 /7 / 2023، وطالبت الوزيرة بمراعاة خطة التكويت بضوابط محددة منها إعداد القوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلاً للمراحل المذكورة أعلاه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه. ولفت إلى إيقاف جميع الاجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في البلدية، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتباراً من تاريخه، واقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط، مع عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتباراً من تاريخه. وأوضح الكتاب إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفين البلدية غير الكويتيين، ورفعها بموعد أٌقصاه اسبوعين من تاريخه، وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

