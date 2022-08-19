أول النهار

قالت وزارة الأوقاف إنها تقدمت بطلب زيادة عدد المستعان بخدماتهم في الوظائف الدينية من الكويتيين وغير الكويتيين إلى ديوان الخدمة المدنية بناء على ما تشهده الكويت من توسع عمراني على كل الأصعدة، ومن ذلك زيادة عدد المساجد في المناطق الجديدة وغيرها، ويقابل ذلك وجود استقالات وانهاء خدمات بسبب الوفاة وغيرها من الأسباب لا سيما تداعيات جائحة كورونا. وأوضحت ان طلب زيادة عدد غير الكويتيين جاء لسد الحاجة في مساجد المناطق النائية وغير المرغوب العمل فيها من الكويتيين مثل مساجد المراكز الحدودية والمزارع والشاليهات، وذلك لبعدها عن المناطق العمرانية، مبينة أن عدد الأئمة والمؤذنين يتناسب مع عدد المساجد في الوقت الحالي دون النظر إلى التوسع العمراني للبلاد. ولفتت الوزارة في ردها على ديوان المحاسبة بارفاق كشوف بعدد المساجد وعدد الأئمة والمؤذنين، حيث بنى ديوان المحاسبة ملاحظته على احصائيات سابقة، مؤكدة على حرصها على توفير المساجد في جميع مناطق الكويت وتهيئتها للمصلين بما في ذلك توفير العدد الكافي من الأئمة والمؤذنين في جميع المساجد.

