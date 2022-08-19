أول النهار

بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاى غربي الصين. وبعث سموه ببرقية تعزية الى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية. وبعث كذلك ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.