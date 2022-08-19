أول النهار

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الكويت عن فرصة للمواطنين الكويتيين لتدريس اللغة العربية في إحدى الجامعات الأميركية من خلال برنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية (FLTA). وقالت في بيان لها حصلت «النهار» على نسخة منه انها تقبل ا الطلبات حتى أول سبتمبر 2022. حيث حددت مواعيد البرنامج من شهر أغسطس 2023 - إلى شهر يونيو 2024.

وذكر البيان ان برنامج FLTA هو برنامج بدون درجة مدته تسعة أشهر لمعلمي اللغة الإنكليزية في بداية حياتهم المهنية أو الخريجين الجدد في الصحافة والإعلام أو الأدب الإنجليزي أو الدراسات الأميركية. يتم تمويل البرنامج بالكامل من قبل وزارة الخارجية ويوفر الفرصة للمشاركين لتدريس اللغة العربية للطلاب في إحدى جامعات الولايات المتحدة كمساعد تدريس لمدة عام دراسي واحد. المشاركون في هذا البرنامج قادرون على صقل مهاراتهم التدريسية، وزيادة كفاءتهم في اللغة الإنجليزية، وتوسيع معرفتهم بمجتمع وثقافة الولايات المتحدة.

