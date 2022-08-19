أول النهار

نظمت شبكة الجزيرة وقفة تضامنية في مقرها بمناسبة مرور 100 يوم على اغتيال شهيدة الصحافة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بمشاركة ممثلي وسائل الاعلام وجمعيات النفع العام وبمشاركة ممثل السفارة الفلسطينية لدى البلاد ثائر ناصر. وقال مدير مكتب شبكة الجزيرة في الكويت سعد السعيدي « صحيح أن تلك الرصاصة الخادعة الماكرة أنهت حكاية شيرين فقطعت انفاسها وأوقفت كلماتها المدافعة عن قضيتها العادلة قضية فلسطين، ولكن بالتأكيد تلك الرصاصة الحاقدة لم تنه حكاية فلسطين أو توقف سردية القضية أو تنجح في طمس الحقيقة، لأن فلسطين تسكن وجدان الاحرار وتهواها افئدة الصادقين والاخيار». وأضاف: فلسطين تنبذ بكل كبرياء وتعالٍ معتنقي مذهب الصهيونية والتصهين الراكعين الساجدين في محراب الخزي والعار محراب التطبيع، و ستبقى فلسطين في جسد ورأس العربي فكرة وأمل ودولة وعلم وشعبا جبارا غير مبال بما تفعله آلة الاحتلال الغاشمة العمياء لانها لن تنال من فكرة استقرت في النفوس ونقشت في الرؤوس يستحيل الوصول اليها والعبث بها، مشيرا الى أن الشهيدة عرت قوات الاحتلال الاسرائيلي وسياسية حية وميتة.

وأكد استمرار شبكة الجزيرة في مطاردة القاتل حتى تقديمه الى العدالة كما أنها ستواصل وعبر خبراء قانونيين دوليين- المضي في الإجراءات الخاصة بتقديم ملف القضية كاملاً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب تعمدها استهداف وقتل شيرين أبو عاقلة. وبدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للصحافه دهيران أبا الخيل أن الشهادة هي اعظم شرف يناله الانسان عندما يكون ذلك دفاعا عن قضية ومبادىء وقيم يحملها في قلبه وعلى عاتقه. وأضاف «ولأن القتل ليس بالشيء الجديد على سياسة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم تجاه الصحافيين والمرابطين، فإن وقوفنا اليوم هو تجديد لذكرى كل شهيد مات ظلما وسلب حقه في الحياة لأنه حمل قضية عزيزة على قلوبنا جميعا وهي قضية فلسطين.

ووصف الراحلة أبو عاقلة بـ «الصوت الهادىء الحزين المعبر عن احرار العالم والوجه البريء الذي مثل صوت الحقيقة برهافة الانثى وقوة الأسد واجه ترسانة حربية واعلامية بالحجة والمنطق والدليل حيث وهي ميتة شكلت شيرين أبو عاقلة حالة رعب لقوات الاحتلال فحاصر جنازتها واعتدى على مشيعيها الذين يحملون نعشها وحاول عرقلة مسيرة النعش، مختتما حديثه قائلا: «ستظل شيرين مصدر الهام للصحافة الحرة ولحرية الانسان».

