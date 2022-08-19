الأولى

حدد وزير التجارة وزير الشؤون فهد الشريعان، خصائص نظام الميكنة الخاص بالجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أنها ترتكز على سبعة عناصر هي خطة المشاريع، المخاطبات البنكية، التحويلات البنكية، البيانات المحاسبية، الطلبات القانونية، قاعدة بيانات الجمعيات واخيرا تقارير الموظفين. وافاد بان قاعدة بيانات الجمعيات تضمن أعضاء مجلس الإدارة، والنظام الأساسي، وأهداف الجمعية، وأفراد الجمعيات، وغيرها، مشيرا إلى ان الربط سيتم مع منظومة العمل بوزارة الخارجية لتدقيق بيانات التحويلات المالية بشكل آلي، حيث لا تستطيع الجمعية التحويل إلى أي جهة غير موجودة (أو ممنوعة) في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية.

واوضح، في تعميم اصدره امس انه سيتم استقبال طلبات الجمعيات الخيرية وتنظيم الدورات المستندية الخاصة بها، والتي تشمل خطة المشاريع، حيث تقوم الجمعية بتقديمها لتتم دراستها بواسطة إدارة الجمعيات الخيرية ثم اعتمادها أو رفضها، كما يمر كل مشروع بدورة مستندية خاصة به.

