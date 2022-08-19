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قررت النيابة أمس، حجز 10 متهمين في انتخابات فرعية الدائرة الثانية لمدة 21 يوما واحالتهم الى السجن المركزي.

وأعلنت وزارة الداخلية عن احالة 10 أشخاص الى السجن العمومي بتهمة تنظيم إجراء انتخابات فرعية والمشاركة فيها بناء على قرار وكيل النائب العام بحبس جميع المتهمين حبساً احتياطياً حضورياً لمدة 21 يوما. ووفق مصدر مطلع فقد بلغ عدد المتهمين في القضية حتى الان 28 ومازال 6 متهمين لم يتم التحقيق معهم حتى الآن لوجودهم خارج البلاد، وقد تم ابلاغهم من الجهات الامنية بالحضور امام النيابة لصدور اوامر ضبط واحضار بحقهم.

