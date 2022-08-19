وطن النهار

اجتمع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من المعنيين في وزارة التجارة وبلديه الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذيه امس الخميس للتنسيق ووضع آلية واشتراطات لشركات توصيل الطلبات.

استهدف الاجتماع وضع عدة شروط للتوصيل وهي «أن يكون قائد مركبة (توصيل الطلبات) لديه شهادة صحية صادرة من وزاره الصحة وأن يتم وضع ملصق (استيكر) خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات. بالتنسيق مع بلديه الكويت.

وان تكون إقامة السائق على نفس الشركة التي يعمل بها مع الالتزام باللباس الموحد (سديري) لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية. واهابت الوزارة باصحاب الشركات الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة ومن يخالف هذه الشروط سوف يتم إيقاف الترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها علماً سوف يتم البدء بهذه الاشتراطات من تاريخ 1 اكتوبر 2022.

