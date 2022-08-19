وطن النهار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الامنية للسيطرة على منطقتي المهبولة والجليب ، كما شن رجال الامن حملة مفاجئة على منطقة خيطان وتم القبض على عدد من المطلوبين واحالتهم إلى الجهات المختصة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القطاعات الأمنية المختلفة واصلت حملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان على جميع مناطق الكويت، وبشكل مكثف على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، وحملة مفاجئة على منطقة خيطان.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين.

