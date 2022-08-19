وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية تجريم مادة القرطوم وإضافتها إلى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك لاحتوائها على خصائص تشبه مادة الأفيون. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أن تجريم هذه المادة يأتي بناء على القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2022، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت أن كل من يقوم بتعاطي أو تهريب أو جلب أو حيازة «القرطوم» يقع تحت طائلة القانون.

وأوضحت أن تناول مادة القرطوم يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي والإصابة بنوبات الصرع والذهان وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم وتسمم الكبد والغثيان وحالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسمم. ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وابلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المتعاطين للمخدرات حتى يتم الحاقهم بالجهة المختصة بعلاج ورعاية وتأهيل المتعاطين والمدمنين.

ولفتت إلى أن هاتف الطوارئ (112) يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها، مبينة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقدم خدماتها للجمهور على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (1884141).

