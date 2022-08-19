وطن النهار

أوضحت البلدية أن حملة الكشف على السراديب المستغلة تجاريا في المباني، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية التي جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها بلدية الكويت بالتعاون مع قوة الاطفاء العام في جميع المحافظات لمنع استخدام السراديب كمخازن او محال بالمخالفة للوائح والنظم اسفرت عن تحرير 136 مخالفة وإنذاراً، وتحرير 35 أمر غلق لسراديب مخالفة وإخلاء 13 سرداباً فضلا عن عمل 36 بلوك لقسائم مخالفة حتى يتم إزالة أسباب المخالفات.

وفي هذا السياق أكدت البلدية مواصلة تكثيف الجولات الميدانية من قبل الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتفعيل دورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، لافتة إلى تواصل عمليات الرصد والحصر للسراديب المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها بما فيها غلق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية.

