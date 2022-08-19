وطن النهار

بدأت منطقة الجهراء التعليمية استقبال طلبات التسجيل للطلبة في الصف الأول الابتدائي من فئة غير محددي الجنسية في المدارس الحكومية، وذلك عبر موقع المنطقة الالكتروني لمدة اسبوعين تنتهي في 31 أغسطس الحالي.

في هذا السياق، اكد مراقب شؤون الطلبة وليد الشمري، ان المنطقة حددت الشروط المعتمدة للتسجيل على أن يكون التقديم من خلال الأب فقط وان يكون الطالب من سكان محافظة الجهراء، مشيرا الى أن التسجيل سيكون متاحا لأربع فئات هي أبناء وأحفاد العسكريين من طرف الأب، وأبناء وأحفاد الشهداء، وأحفاد الجدة الكويتية من طرف الأب، موضحا أن تسجيل أبناء العسكريين «البدون» يكون في حال كان الأب على رأس عمله أو أن يكون متقاعداً من التأمينات أو أن يكون انتهت خدماته أثناء العمل بسبب الوفاة.

واوضح الشمري، ان ادارة المنطقة اشترطت على أحفاد العسكريين أن يكون الجد على رأس عمله أو أن يكون متقاعداً من التأمينات وأحفاد الجدة الكويتية من طرف الأب وأحفاد الشهداء أو أن يكون الجد الشهيد من طرف الأب، مبينا أنه لن يقبل أي طلب نقل للطلبة من التعليم الخاص إلى المدارس الحكومية لأبناء هذه الفئة في الفترة الحالية وذلك لوجود كثافات عالية في كل المراحل.

وافاد أن التسجيل سيكون عبر الموقع الالكتروني فقط من خلال المستندات والبيانات المطلوبة بما فيها بطاقة حديثة اصلية صالحة للأب والطفل وشهادة ميلاد رسمية، مبينة أنه في حال الموافقة أو الرفض سيتم ارسال رسالة نصية بحالة الطلب.

