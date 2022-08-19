مال وأعمال

أكدت مصادر معنية لـ النهار قدرة الميزانية على تمويل عجزها المقدر في ميزانية 2021-2022 بواقع 2.991 مليار دينارذاتياً، مع إيرادات مقدرة بقيمة 18.8 ملياراً ومصروفات قدرها 21.9 مليار دينار، على وقع ارتفاع الإيرادات النفطية.

وبينت المصادر أن ارتفاعات النفط فوق مستوى سعر التعادل في الميزانية والبالغ 75 دولاراً للبرميل، يجعل من السهل تغطية مصروفات الميزانية والعجز الناتج عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات مع الانتعاش الكبير الذي حققه سيولة الاحتياطي العام مع الارتفاعات القياسية بشكل كبير.

ووفق التقديرات، فإن متوسط أسعار النفط خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي 2022/2023 تبشر بالخير وتمنح انتعاش كبير لسيولة الاحتياطي العام التي عانت الجفاف والنضوب منذ بدء تداعيات جائحة كورونا بدايات 2020.

وأوضحت المصادر أن تلك الارتفاعات في الايرادات النفطية تمكن الحكومة من تغطية الالتزامات الناشئة عن الالتزامات المترتبة على تداعيات الجائحة وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات طالت أسواق المواد الغذائية وغيرها.

وبينت أن ارتفاع الايرادات النفطية من شأنه تحقيق انتعاشة حقيقية في سيولة الاحتياطي العام الذي شهد نضوباً ملحوظاً خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها.

وأوضحت المصادر أن انتعاش مستوى الايرادات سيدفع إلى توفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة المشاريع التنموية التي تم تأجيلها على وقع عجز السيولة خلال العامين الماضيين، ما يمنح تلك المشروعات القدرة على تحقيق مستويات عالية من الإنجاز تفوق ما هو موجود حالياً في خطط التنمية والتي لم تتحرك عن مستوى 56 في المئة وفق آخر البيانات المنشورة عن مستوى الانجاز في المشاريع التنموية المدرجة في خطة 2022/2021.

