مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أنه يولي اهتماما كبيرا للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص ويتابع عن كثب جميع همومه ومشاكله وأنه يدعم الكفاءات الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج وتنفيذ سياسة الدولة في انخراط العمالة الوطنية للعمل في شركات القطاع النفطي الخاص.

وأعلن سعود العنزي رئس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص أن الاجتماع الذي تم بين ممثلي النقابة والرئيس التنفيذي اتسم بالشفافية والاستجابة السريعة لمطالب النقابة الأمر الذي يعتبر خارطة الطريق للعمل المستقبلي الجاد

وشدد العنزي على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات حتى يتم اطلاع المؤسسة على هموم ومطالب العاملين، مبيناً أنه تم تقديم مذكرة قانونية مدعمة بالأسانيد لمختلف المطالب العمالية التي وضعها مجلس الإدارة ضمن أولوياته والتي تمثلت في ضرورة تعديل السلبيات الواقعة على تعديلات اللائحة التنفيذية للعاملين في القطاع النفطي الخاص حيث بين رئيس المؤسسة أنه على دراية باللائحة وأنه سوف يتابع جميع المثالب التي جاءت في التعديلات وأنه سوف يكون على مقربة من النقابة والتشاور معها في جميع المطالب قبل البت فيها

واستطرد بالقول: تم مناقشة علاج العاملين في مستشفى الأحمدي والحق في تقاضي بدل السكن وساعات العمل الإضافي وشمول العاملين في قرارات بيع رصيد الأجازات ومكافأة الصفوف الأمامية وبدل الطريق وفروقات الرواتب وتأخرها والكثير من المواضيع التي تم تفنيدها بشكل قانوني في مذكرة خاصة والتي وعد رئيس المؤسسة أنه سوف يتابعها شخصيا والجلوس مع النقابة لتبيان المستجدات التي ستطرأ عليها.

