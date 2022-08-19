مال وأعمال

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين حسن عبدالله رئيس البنك العربي الافريقي قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور طارق عامر الذي اعتذر عن المنصب.

بدأ حسن عبدالله عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو اول بنك متعدد الجنسيات في مصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.

وفي عام 1988 انتقل حسن عبدالله الى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل ان يعود للقاهرة وفي عام 1994 تمت ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.

وفي 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، واستمر ذلك حتى عام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وفي هذه الفترة شهد القطاع المصرفي بالكامل معاناة وصعوبات مالية كبيرة بسبب الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لتبدأ بعدها خطة الاصلاح المصرفي عام 2003. وساهم حسن عبدالله بدور كبير في عملية دمج بنك مصر اميركا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل اسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه، تم الاعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر، وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية. وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.

شغل حسن عبدالله عضوية مجالس ادارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور اوتو، وكوكاكولا، وانديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للانشاءات، وعضو مجلس ادارة المجلس الوطني للتنافسية.

