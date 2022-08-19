مال وأعمال

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيدا لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 30 لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 17/08/2022 بما يلي: «يلغى إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك) عامة من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي) اعتبارا من تاريخ 17/08/2022، وفقا للبند رقم 8 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والتي تنص على أنه: «للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: - إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق. وذلك لوجود شك في قدرة شركة أجوان الخليج العقارية على الاستمرارية في ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الملاحظات الجوهرية التي تم رصدها على الشركة المذكورة، فضلا عن وجود العديد من المنازعات القضائية وكثرة ما تم رصده من ملاحظات تؤدي إلى عدم جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية.