مال وأعمال

وافقت السعودية والإمارات وقطر على توفير 4 مليارات دولار لباكستان، لمساعدتها على سد فجوة التمويل وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، بحسب وزير المالية مفتاح اسماعيل، بمؤتمر صحافي في العاصمة إسلام أباد.

صندوق النقد الدولي حدّد 29 أغسطس موعداً لاجتماع مجلس إدارته بشأن القرض الباكستاني، ما يشير إلى أن دول الخليج العربي قدّمت ضمانات للصندوق بأنها ستوفر الأموال للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

يتطلّع صندوق النقد الدولي لأن يتضاعف الاحتياطي الأجنبي لدى إسلام أباد إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية في يوليو المقبل.

إلى ذلك، أعلن وزير المالية أن بلاده سترفع الحظر المفروض على استيراد ما يُسمّى بـ«السلع الكمالية». لكنها ستفرض ضرائب عالية على الواردات من هذه السلع، لاسيما السيارات باهظة الثمن، للحد من فترة الستيراد.

كما تستهدف الحكومة الباكستانية تحصيل ضرائب إضافية على صناعة التبغ، بقيمة 36 مليار روبية (170 مليون دولار) للسنة المالية 2023.

وأشار اسماعيل إلى جذب استثمارات أجنبية مهمة إلى البلاد أخيراً، وفي مقدّمها شراء شركة سعودية (stc) لشركة أبراج اتصالات للهواتف المحمولة. «كما تخطط شركة جنوب أفريقية أيضاً لشراء أبراج اتصالات أيضاً»، كما قال الوزير، دون الإفصاح عن اسم الشركة.

