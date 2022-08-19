مال وأعمال

يتوقع خبير بارز في صناعة التعدين، أن يرتفع سعر الذهب فوق 2000 دولار للأوقية العام المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم مما يوفر دعما للمعدن الذي يُنظر إليه غالبا على أنه تحوط تقليدي ضد ضغوط الأسعار. وفي ضوء آخر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يمكن تأجيل زيادة أسعار الفائدة أو تقليلها، ما يشير إلى أن «السوق سوف تضطر إلى التعود على ارتفاع أرقام التضخم لفترة أطول»، كما قال جيك كلاين الرئيس التنفيذي لشركة «ايفولوشن ماينينغ» (Evolution Mining Ltd) الأسترالية، لـ تلفزيون بلومبرغ، موضحا «هذا أمر جيد للذهب». وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الصادر أمس الأربعاء أن المسؤولين رأوا الحاجة إلى تقليل وتيرة زيادات أسعار الفائدة في نهاية المطاف.