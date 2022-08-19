مال وأعمال

استفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في اسعار الخام منذ بداية العام الماضي، وارتفاع الطلب عقب فتح معظم الاقتصادات بفعل احتوائها لارهاصات جائحة كورونا. كما ادى الغزو الروسي لأوكرانيا لحدوث اضطرابات في الامدادات، ما نتج عنه مواصلة الأسعار ارتفاعها. الأمر الذي انعكس على تحقيق دول الخليج العربي لفوائض مالية في ميزانياتها لأول مرة منذ فترة طويلة، فضلاً عن تحسين التصنيفات الائتمانية لهذه الدول من قِبل الوكالات الدولية.

وفي الكويت تحول الأوضاع السياسية دون اصدار تقارير دورية حول الفوائض او العجوزات المالية، لا بل تنعكس على تصنيف البلاد، حيث خفضت وكالة «فيتش»، مطلع العام، التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من «AA» الى «-AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفق الوكالة؛ «يعكس تخفيض التصنيف استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار، التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بكثافة الاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية، والقطاع العام الكبير».

ووفقاً لمشروع موازنة 2022-2023 المقدم من وزارة المالية، تتوقع الكويت تراجع عجز الميزانية للعام المالي الذي بدأ في 1 ابريل، على خلفية ارتفاع اسعار النفط. مقدرة ان يبلغ العجز -المقدر ان يكون التاسع على التوالي- نحو 10.3 مليارات دولار، بانخفاض 74.2% عن تقديرات العام الحالي.

تستند حسابات الميزانية الى سعر النفط عند مستوى 65 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من 45 دولاراً بالميزانية السابقة، بينما نقطة التعادل المالي بالنسبة للدولة عند 75 دولاراً للبرميل.لكن مصادر مالية توقعت ان تحقق ميزانية السنة المالية الجديدة فائضاً بنحو 18 مليار دولار. فيما قدر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، اواخر ابريل، ان «تحقق البلاد فائضاً مالياً كبيراً لأول مرة منذ 2014، وذلك بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي».

عُمان: استفادة قصوى

تُشكل عُمان نموذجاً لهذا التحول، حيث انتقلت ميزانية السلطنة لتحقيق فائض في النصف الأول من 2022 تجاوز ملياري دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.9 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود تحقيق هذا الفائض، الأول منذ عام 2013، بشكلٍ اساسي للزيادة الكبيرة في صافي الايرادات النفطية التي قفزت 40% لنحو 8.3 مليارات دولار، ومثلت ما يناهز نصف الايرادات الاجمالية للبلاد.

الحكومة العُمانية استفادت من هذه الايرادات المالية الاضافية عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق الانمائي. كما تسعى السلطنة لخفض الدين العام وادارة محفظة القروض، من خلال اعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة واصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط، والذي اسفر عن تراجع الدين العام خلال 6 شهور بمقدار 6 مليارات دولار الى 48.3 مليارا.

هذه التطورات انعكست بشكلٍ سريع ومباشر على التصنيف الائتماني للسلطنة، حيث رفعت وكالة «فيتش»، تصنيف قدرة عُمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية الى «BB» من «-BB»، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وفقاً للوكالة، فان عائدات النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في عامي 2022 و2023 وانخفاض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اقل من متوسط «BB».

فيتش» تتوقع ان تحقق سلطنة عُمان فائضاً بـ5.5% و3.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي، ما يمثل اول فائض منذ عام 2013، بعد نمو عائدات البلاد من النفط بما يفوق زيادة الانفاق.

البحرين: أول فائض منذ 2008

بدورها، حققت البحرين خلال النصف الأول من العام الحالي اول فائض مالي في ميزانيتها منذ نحو 14 عاماً، وان كان متواضعاً حيث بلغ 87.5 مليون دولار، بينما كانت التقديرات تُشير لتحقيق عجز خلال تلك الفترة بمقدار 1.38 مليار دولار.

السعودية: نصف عام ذهبي

المملكة العربية السعودية، اكبر منتجي «أوبك»، تمثل طليعة المستفيدين من ارتفاع اسعار النفط، حيث حققت، خلال الربع الأول، فائضاً بلغ 21 مليار دولار، مدفوعاً بقفزة الايرادات النفطية بمعدل 89%، على اساسٍ سنوي، لتبلغ 67.7 مليار دولار.

هذا الفائض الربعي هو الأعلى منذ عام 2017، وهو تاريخ بدء وزارة المالية السعودية بالاعلان عن نتائج الميزانية بشكلٍ فصلي. وعليه، وصل الفائض للشهور الستة الأولى منذ بداية العام الى 36.6 مليار دولار، في حين ان حكومة المملكة كانت تتوقع في موازنة 2022 ان يبلغ الفائض 24.3 مليار دولار لكامل العام. ما يعني ان الفائض المحقق في النصف الأول فقط يفوق اجمالي المتوقع للسنة الحالية بنسبة 50%.

الإمارات: فائض 130%

أما دولة الامارات العربية المتحدة، فشهدت خلال الربع الأول من 2022 قفزةً بصافي الفائض المالي، بلغت 129% على اساسٍ سنوي.

وزارة المالية الاماراتية احالت هذا الفائض الفصلي، البالغ اكثر من 10 مليارات دولار، الى الزيادة الحادة في انتاج وأسعار النفط بشكلٍ اساسي، الى جانب التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي.

قطر: نعمة الغاز

قطر، اكبر منتج للغاز المسال في العالم، لم تكن بمنأى عن الانعكاسات الايجابية لارتفاع اسعار الطاقة، لاسيما الغاز الذي ارتفع سعره منذ بداية العام لمستوى يعادل 600 دولار لبرميل النفط.

ميزانية قطر حققت فائضاً، خلال الربع الأول من 2022، بلغ 3.7 مليارات دولار، مقابل 54 مليون دولار فقط للفترة عينها من العام السابق.

وفق بيانات وزارة المالية، سجلت الايرادات العامة للبلاد في الربع الأول من العام الحالي زيادة سنوية نسبتها 43.8% الى 17.7 مليار دولار، منها 16.2 ملياراً من قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي. علماً ان موازنة قطر للعام 2022 تحتسب سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل كسعرٍ مرجعي. وتقدر بلومبرغ ان تصل صادرات الدوحة من الطاقة الى 100 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة منذ 2014.

