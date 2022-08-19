مال وأعمال

في الوقت الذي يسيطر فيه التشاؤم على أسواق الديون الناشئة وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي والتخلف عن السداد، تزدهر صفقات الصكوك في السوق السعودية.

بلغت مبيعات السوق المحلية للمملكة من الصكوك (أدوات الدين المصدرة وفق الشريعة الاسلامية)، 14.4 مليار دولار خلال العام الحالي، بزيادة 185% على العام الماضي وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

تمثل مبيعات الصكوك في السعودية اكثر من نصف مبيعات الصكوك المحلية على مستوى العالم، وباعت الحكومة السعودية وحدها اكثر من 60 % منها.

السعودية تستحوذ على 25 % من اصدارات الصكوك العالمية في 2021

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خطته لرؤية 2030 قبل ست سنوات لاصلاح الاقتصاد السعودي وانهاء اعتماده على النفط.

يساعد تمويل المشروع على حماية سوق الصكوك من الانكماش عالمياً، وقد شهد انخفاضاً في مبيعات السندات الدولية بأكثر من النصف منذ بداية 2022.

كما تغذي مبيعات الصكوك طلب المستثمرين على الأصول المحلية، اذ تكبدت ادوات الديون العالمية خسائر، فضلاً عن ضخ البنك المركزي السعودي للأموال في البنوك لتخفيف ازمة السيولة.

وفي السعودية كثير من المشاريع الجاري تنفيذها مدفوعة برؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وكلها تحتاج الى تمويل»، حسبما قال دوغ بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك «رسملة» للاستثمار ومقره دبي.

«المستثمرون المحليون على دراية بالشركات المحلية، ويمكنها في كثير من الأحيان جمع السيولة بهوامش جيدة»، وفقا لبيتكون.

بعد ثلاث سنوات من اصدار اول صكوك محلية، سمحت هيئة السوق المالية في السعودية للأجانب خلال عام 2020 بالاستثمار مباشرةً في ادوات الدين المدرجة وغير المدرجة بالبورصة لتنويع قاعدة المستثمرين، لكن السوق لا يزال يهيمن عليها المشترون المحليون مثل الصناديق وشركات التأمين.

رغم ان من المتوقع ان تسجل المملكة العربية السعودية اول فائض بالموازنة منذ نحو 10 سنوات مع ارتفاع الايرادات الحكومية بفضل ارتفاع اسعار النفط فوق 100 دولار، فان ذلك لم يقلل الحاجة الى الاقتراض.

وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان قال في مايو الماضي ان الحكومة ستحتفظ بايرادات النفط الزائدة في حسابها الجاري حتى اوائل العام المقبل على الأقل، اذ تتطلع الى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط التي ميزت الاقتصاد في الماضي.

قال فيليس جوجيولي، كبير المستشارين في «رايل انتيسا سان باولو» (REYL Intesa Sanpaolo) المتخصصة في التمويل الاسلامي: «من منظور المستثمر السعودي، يُنظر الى الأوراق المالية المحلية (الصكوك) على انها تحمل مخاطر منخفضة نسبياً».

أضاف: «انها (السعودية) دولة غنية بالمال على كل المستويات. اذا كان في الداخل طلب كافٍ، فلماذا البيع في الأسواق الدولية، وهي عملية اكثر تعقيداً مقارنة بالبيع محلياً؟».

ومن المؤكَد ان عوائد الصكوك منذ بداية عام 2022 اكثر اذهالاً من حيث القيمة النسبية لا المطلقة.

حققت مجموعة اصدارات عددها 56 صكاً مُصدَرة بالريال السعودي بقيمة اجمالية 416 مليار ريال، خسارة 0.7% هذا العام، وفقاً لمتوسط ??البيانات المرجحة التي جمعتها بلومبرغ. يقارَن ذلك بخسارة 7.6% لديون بالعملة المحلية من الأسواق الناشئة ككل وخسارة 14% لأدوات دَين مُصدَرة بالدولار.

