مال وأعمال

نسخة جديدة من هاتف «آيفون» الذكي، احد اهم منتجات شركة أبل الأميركية، سيتم الاعلان عنها في 7 من شهر سبتمبر المقبل، بحسب اعلان الشركة، وسط ترقب من العملاء، وضغوط تواجهها الصناعة بسبب اوضاع الاقتصاد العالمي.

وساهم «آيفون»، هاتف شركة أبل الذكي، بنحو نصف ايرادات الشركة بالكامل، ما يجعله احد اكبر موارد الدخل للشركة الأميركية الأشهر في العالم، او دجاجة «أبل» التي تبيض ذهباً.

وستقوم الشركة في 7 سبتمبر بعقد حدث الاعلان عن هاتفها الجديد «آيفون 14»، في موسم مزدحم بالمنتجات الجديدة، ابرزها اجهزة «ماك» الجديدة، وأجهزة «آيباد» اللوحية، وساعات «آيواتش» بطرازاتها الجديدة المختلفة.

وتأتي النسخة الجديدة من هواتف «آيفون»، والتي ستحتوي على تحديثات في الكاميرا والبطارية ورقاقة ذكية اقوى، في وقت تعاني فيه صناعة الهواتف الذكية من عدم الاستقرار، نتيجة الارتفاعات في معدلات التضخم وضبابية الرؤية الاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد حققت مبيعات «آيفون» نتائج جيدة في الربع الأخير، وتتوقع الشركة ان تستمر المبيعات الجيدة لهواتفها الذكية دون انخفاض في الطلب، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.وعادة ما تطرح «أبل» اجهزتها في المتاجر بعد نحو 10 ايام من الاعلان عنها.

وفي الربع الثالث من العام المالي لشركة أبل، التي اعلنت عن نتائجها في نهاية يوليو الماضي، حققت اكبر العلامات التجارية في العالم ايرادات بلغت 83 مليار دولار، وكانت هواتف «آيفون» مسؤولة عن نحو 40.7 مليار دولار من الايرادات.

ومن المقرر ان يعقد حدث الاعلان عن الهاتف الجديد عن بعد، وهي الطريقة التي تتبعها «أبل» للاعلان عن منتجاتها منذ انتشار فيروس كورونا.

