مال وأعمال

شهدت شركة تعدين افريقية، قيل عنها قبل 14 شهرا فقط انها «عديمة الفائدة»، ارتفاعا قياسيا في ارباحها بنحو 3000 %، بفضل التدافع العالمي على شراء الفحم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

حققت شركة «تونغالا ريسورسز»، التي تعمل في مناجم الفحم بجنوب افريقيا، ارباحا بقيمة 9.6 مليارات راند (ما يعادل 573 مليون دولار) في النصف الأول من العام، مقابل 351 مليون راند (21 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، وفق صحيفة «تليغراف».

يأتي هذا التحول في اعمال الشركة، بعد اقل من عامين على اعلان احد محللي «سيتي بنك» ان نشاط الشركة لا قيمة له.

وكان قد تم فصل «تونغالا» عن «أنغلو اميركان» في يونيو 2021، بعد تعرض عملاقة التعدين لضغوط من المساهمين للتخلي عن الوقود الأحفوري.وعملت الدول في السنوات الأخيرة على ادارة ظهرها للفحم، وهو اكثر انواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة، بسبب تأثيره في ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن اجل الالتزام بالتعهدات المناخية.

لكن الأزمة الأوكرانية الروسية، التي أسهمت في نقص حاد بامدادات الغاز في اوروبا، وارتفاع اسعار الطاقة، اعادت الفحم الى الواجهة مرة اخرى، واتجهت عدة دول اوروبية كبرى لاعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء بالفحم.

وبعد الحظر الغربي للفحم الروسي، اتجه العديد من الدول الأوروبية للبحث عن بدائل في اسواق اخرى من بينها استراليا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا.

