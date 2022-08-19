مال وأعمال

دور كبير تتوقعه الحكومة الصينية من المقاطعات الأكثر ثراء بثاني اكبر اقتصادات العالم، اذ حث رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، مقاطعات الصين الغنية على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف في البلاد. وتأتي تصريحات تشيانغ عقب بيانات رسمية جعلت من صورة الاقتصاد الصيني قاتمة. ووفق تقرير نشرته «سي ان ان»، فقد كان تشيانغ، وهو الرجل الثاني في الحزب الصيني الحاكم، صريحاً حول مدى تعثر اقتصاد البلاد، وشدد على الحاجة الماسة لاستقرار وتيرة التوظيف في الصين، موضحاً ان البلاد تعاني من مشكلات مختلفة ابرزها الاغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا، فضلا عن ازمة العقارات، ومشاكل المناخ. وكان تشيانغ قد التقى بكبار المسؤولين من 6 مقاطعات اقتصادية رئيسية، وحثهم على تعزيز دعم الشركات المحلية والانفتاح على المزيد من التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة خلق فرص العمل. وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الصينية، ان الصين حالياً تمر عبر منطقة صعبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف ان المقاطعات الاقتصادية الرئيسة تعتبر هي ركائز النمو الاقتصادي للصين، ويجب ان تبادر بلعب دور رئيس من اجل استقرار الاقتصاد. والمقاطعات التي اشار اليها تشيانغ، هي غوانغدونغ، وجيانغسو، وشاندونغ، وجيجيانغ، وخنان وسيتشوان. وتساهم هذه المقاطعات بنحو 45 في المئة في اقتصاد البلاد، كما توفر وظائف لنحو 40 في المئة من العمالة بالصين. وتعتبر غوانغدونغ، وهي المقاطعة المجاورة لهونغ كونغ، اهم مراكز التصنيع والتصدير في البلاد، حيث يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للمقاطعة نحو 1.9 تريليون دولار.