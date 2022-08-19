مال وأعمال

في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم الفئات غير المقتدرة في مختلف المناسبات، نظم البنك الأهلي المتحد مبادرة بمناسبة موسم العودة إلى المدراس بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية لتوفير المستلزمات الدراسية من قرطاسية وحقائب مدرسية وغيرها من الادوات المدرسية للطلبة من الأسر غير المقتدرة، بهدف تخفيف أعبائهم ومساعدتهم على مواصلة دراستهم. وشملت هذه المبادرة عدداً من الطلبة من مناطق مختلفة في الكويت، حيث تم تخصيص متطوع اجتماعي لكل طفل، رافقه في جولة لتسوق مستلزماته الدراسية.

وبهذه المناسبة قالت رئيس المسؤولية المجتمعية والتوصل الاجتماعي بالبنك فاتن التميمي: سعدنا للغاية بإسهامنا في مبادرة «موسم عودة المدارس» بتوفير المستلزمات الدراسية للطلبة من غير القادرين نظرا لأهميتها في دعم التعليم وطلبة المدارس من غير القادرين، ومساندتهم وتلبية احتياجاتهم من الأدوات والمستلزمات الدراسية التي تساعدهم على عملية استكمال مسيرتهم التعليمية أسوة بزملائهم.

