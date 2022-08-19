مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت، الذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلاً عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب .

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: عامر محمد الدخيل، هويدا حسين زعتر، وسلامة سعد العنزي، ونجاة عبد الله اشكناني، وموسى مبارك العبيدان، وعادل سعد الصلاحات، وانتصار عبد العزيز علي وحمادة حامد محمد، وعبدالله نجم الدهيش، ومحمد عبدالمحسن الموسى.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبري بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

