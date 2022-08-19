مال وأعمال

ضمن إطار المنافسة الدورية الخاصة بصفحات بنك وربة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومن باب المسؤولية الاجتماعية دشن بنك وربة بطولة «فانتسي» الخاصة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بجوائز إجمالية أكثر من 3000 دينار على مدار الموسم الذي ينتهي بتاريخ 28 مايو 2023م، وشهدت الأيام الأولى تسجيل أكثر من 8000 متسابق في البطولة التنافسية الخاصة بتوقعات المباريات وأفضل اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تعتبر «فانتسي» من أكثر المسابقات إقبالا في الكويت في الآونة الأخيرة.

وبهذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري: «إننا نسعى من خلال هذه البطولة إلى توفير التنافس النزيه والمتعة الكروية بين متابعي الدوري الإنكليزي لكرة القدم من عملائنا»، وأضاف المطيري: «إن الجوائز الإجمالية تفوق 3000 د.ك، حيث سيحصل الفائز الأول مع نهاية الموسم على مبلغ 1000 د.ك، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 600 د.ك، أما عن المركز الثالث فسيحصل على 400 د.ك، بالإضافة لساعة apple watch شهريا لصاحب المركز الأول في الشهر.

وأضاف التسجيل للبطولة والمنافسة مفتوح حتى تاريخ 20 أغسطس من خلال تحميل تطبيق «فانتسي» وإضافة الرمز الخاص ببنك وربة، علما بأن المنافسة متاحة للجميع، وأكد بأن النتائج ستكون بشكل دوري عبر منصات البنك في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ستقام جوائز دورية أخرى مرافقة للبطولة لتشجيع المشاركين على مواصلة التحدي حتى نهاية الموسم الكروي.

يذكر أن بنك وربة يقيم العديد من المسابقات والتحديات عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز روح المنافسة بين المتابعين، لا سيما عشاق البطولات الكروية، بالإضافة إلى تحديات أخرى عبر تطبيق Fayez ومنها توقع نتائج أفضل المباريات الكروية أسبوعيا، علما بأن تطبيق Fayez يعنى بالاهتمام بالرياضة أيضا من خلال رياضة المشي ومتابعة التفاصيل اليومية والأسبوعية والشهرية.

