مال وأعمال

أعلن بنك وربة وبالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الكويتية عن 10 فائزين في حملته الصيفية عن شهر أغسطس، وهي الحملة الفريدة من نوعها، والتي تستمر طوال موسم الصيف ولمدة 3 أشهر ابتداء من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى توفير العديد من المزايا لعملاء البنك، لا سيما مع موسم السفر خلال موسم الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات شهرية لعشرة فائزين شهريا، أي بإجمالي 30 فائزا طوال فترة الصيف.

وبالنسبة للفائزين الـ 10 جاءت أسماؤهم كالتالي: طارق يحيى، الذي فاز بـ 50000 ميل، ومحمد المطيري، والذي فاز بـ 30000 ميل، ومحمد أسعد فؤاد الزربا، الذي فاز بـ 20000 ميل، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بـ 10000 ميل لكل شخص وهم كالتالي: عبد الله عبد الرحمن عبد الله الحبيب، حمد عبد الله ملا أحمد علي الملا، صقر فهيد سعد صقر العجمي، بدر سعيد عبد الله علي، أحمد مرزوق محمد السحيب، رشا مشاري خالد الزيد الخالد، عبد العزيز معضد سعد العجمي. وبهذا الصدد، قال عبدالله ناصر الشعيل مدير إدارة أول الفروع في بنك وربة إن البنك يسعى دائما لتوفير كل سبل الراحة لعملائه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم.

وأضاف الشعيل أن الحملة مقسمة إلى 3 أقسام، يبدأ القسم الأول من تاريخ 15 يونيو حتى 15 يوليو، والثاني من 15 يوليو حتى 15 أغسطس، والقسم الثالث من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، ويفوز عن كل قسم 10 أشخاص بإجمالي 30 شخصاً خلال الحملة، حيث يحصل الأول على 50000 ميل سفر مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية، بينما يحصل الثاني على 30000 ميل، والثالث على 20000 ميل، ويحصل الفائزون كذلك من الرابع حتى العاشر على 10000 ميل، وذلك بمعدل شهري.

وأضاف أن الفائزين يمكنهم الحصول على تلك الأميال التي سوف تمكنهم من الحصول على رحلة الذهاب والإياب من الكويت إلى إحدى الوجهات الإقليمية والعالمية التي تبدأ من دبي بتكلفة 15000 ميل فقط على الدرجة السياحية، و30000 ميل على درجة رجال الأعمال و45000 ميل على الدرجة الأولى وغيرها من دول العالم وذلك وفق الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

وقال الشعيل إن البنك يسعى لرفاهية عملائه من خلال تقديم عروض الصيف مع بطاقات بنك وربة الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تتيح هذه البطاقات كذلك استرداد نقدي يصل لغاية 6%. وأضاف الشعيل أن جميع بطاقات بنك وربة الائتمانية تدخل في هذه الحملة بما فيها البطاقات مسبقة الدفع.

