إيمانيات

سيِّد الشهداء الإمام الحسين «عليه السلام» بطل الإسلام المخلد يخطب في الجيش الأُموي موضحاً أخطر جوانب الانحراف في الحكم الأُموي: «أيها الناس! إنّ رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» قال: مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا بقول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حرامه».

انطلق الحسين «عليه السلام» وعنـوان حركتـه هو الإصلاح في أُمّة جدّه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «إنّما خرجت أطلب الإصلاح في أُمّة جدّي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».

إنّ لشهادة الحسين «عليه السلام» دروساً وعبراً تؤكد لنا أنّ الشهيد القتيل يدرك بعمق جهادي أنّ وحدانية الطاغوت وثنيه لابدّ من إزالتها لتحقيق {لا إله}، وأنّ العدالة أو الحرّية أو الأمن أو المساواة كلمات لا معنى لها إلّا في ظل {إلا الله}، وأن مَن يريد العمل والشهادة لا يعدم الوسيلة ولا يظل الطريق، وأنّ الشهيد يعلم كلّ الطرق المؤدّية إلى الاسترخاء والغياب والتواري؛ ولكن وعيه الجهادي يشدّه إلى الشهادة ويصمم على الوفاء بعهده مع الله «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه...»، وأنّ الشهيد لا يجد إلّا دمه زيتاً واستشهاده شرارة يؤجج بها نار الثورة على الظالمين وهو يرتل مقولة سيِّد الشهداء «عليه السلام»: «مَن لحق بي فقد استشهد ومَن لم يلحق لم يبلغ الفتح»، وأنّ الشهيد لا يخاف من الخسارة في صفقته مع الله تعالى لأنه على يقين من عوائدها الطائلة: «أوّل قطرة من دمه كفّارة عن جميع ذنوبه، وتتلقّفه الحور العين تمسح الدم والتراب عن وجهه»، وأنّ الشهيد ليقول كلمة الفصل والباطل يختم على فم الحقّ والشرّ يعبث في الأرض فساداً والظلم يكبل العدالة بالأغلاق، وأنّ الشهيد يرفض ويتحدّى ويصابر ويكابد ويقاوم ويصمد وتنمو في قلبه وعقله مؤهلات البطولة والرجولة وهو يدرك تماماً فظاعة الظلم والتسلط ويقدر غطرسة الرعب والإرهاب وشراسة البطش والتعذيب، إنّ الشهيد يستعرض بشهادته كل شروط وعناصر الحياة والخلود فينالها عزيزة كريمة.

إنّ سر عظمة الشهيد أنّ روحه حملت قيمه التي آمن بها وضحّى من أجلها، فكان حقاً على تلك القيم أن تحمل روحه إلى آفاقها الرحبة لتبقى هذه الروح متألقة تطل من سماواتها تعلن بيانات الحرّية والثورة وتلعن الدجّالين، كمـا قال سيِّد الشهداء: «الناس عبيد الدُّنيا، والدين لعن على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قَلَّ الديانون».

نقف في ذكرى عاشوراء لنبايع سيِّد الشهداء «عليه السلام» لنكون معه فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونسعى للإصلاح في أُمّة رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» ونكون مع الحسين «عليه السلام» نحبّ الحق ولو كان على حسابنا ونزهق الباطل ولو كلّفنا الغالي والنفيس، نكون مع الحسين «عليه السلام» نرتوي من معينه عزّة وحرّية وعنفوان وكرامة، نكون مع الحسين «عليه السلام» بالكلمة والموقف الحاسم بالقول والعمل «هيهات منّا الذلّة»، لا نعطي بيدنا إعطاء الذليل ولا نقر إقرار العبيد.

نكون مع الحسين «عليه السلام» بالحفاظ على سلامة الإسلام العظيم والتمسك به والعمل بموجبه والدعوة إليه بحكمة، فالحسين «عليه السلام» سيظل عبر التاريخ يهز عروش الظالمين ويرعب قلوب الجلادين لما تثير ذكراه الخالدة من فكر جهادي في نفوس الجماهير المسلمة، وأنّ المجاهدين السائرون على خطى الحسين «عليه السلام» إذ يرون الحق لا يعمل به، والباطل لا يتناهى عنه، فيستشهدون في سبيل الله إنما يروون بدمائهم شجرة الإسلام وينحتون من أشلائهم منارة الجهاد.

