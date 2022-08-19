إيمانيات

الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين هو رابع أئمّة أهل البيت «عليهم السلام» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، والذين أوجب تبارك وتعالى علينا مودّتهم واتباعهم والتمسك بهم. الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين «عليه السلام» أُستاذ الفقهاء والعلماء في شتّى المعارف من تاريخ وفلسفة وفقه رُوِي عنه - كما يقول الشيخ المفيد في الإرشاد - فقهاء العامّة من العلوم ما لا يحصى وحَفِظ عنه من المواعظ والأدعية وفضائل القرآن الكريم والحلال والحرام ما هو مشهور بين العلماء.

كما أنّ أدعية الإمام زين العابدين «عليه السلام» أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإصلاح الاجتماعي هذه الأدعية التي تمثِّل منهجاً فكرياً واجتماعياً وسياسياً. إنّ أدعية الإمام زين العابدين «عليه السلام» كان يدعو بها من كلِّ روحه وقلبه وشعوره وكلّ وجوده وكيانه في كلِّ أبعادها الثقافية ومضامينها العقيدية والسلوكية والقيم الأخلاقية والروحانية والاجتماعية.

من أدعيته المباركة يطرح الإمام السجّاد «عليه السلام» كيف يقف الإنسان بين يدي ربّه تعالى: «اللّهُمّ لا ترفعني في الناسِ درجةً إلّا حططتني عندَ نفسي مِثلَها ولا تُحدث لي عزّاً ظاهراً إلّا أحدثتَ لي ذلّةً باطنةً عندَ نفسي بقدرِها»، ويطلب «عليه السلام» من الله تعالى: «اللّهُمّ وعمرني ما كان عمري بذلّةً في طاعتِكِ، فإذا كان عمري مَرْتعاً للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مَقتُك إليَّ أو يَستحكم غضبُك عليَّ».

ويعلِّمنا «عليه السلام» كيف نتعامل مع الآخرين بأخلاقية التعاطي مع الغير: «وسدِّدني لأن أُعارضَ مَن غشَّني بالنُّصحِ، وأُجزي مَن هجرَني بالبرِّ، وأُثيب مَن حرمَني بالبَذلِ، وأُكافي مَن قَطعني بالصِّلةِ، وأُخالف مَن اغتابني إلى حُسن الذِّكرِ، وأن أشكرَ الحسنةَ، وأُغضِيَ عن السيِّئة»، وكما يعلِّمنا «عليه السلام» كيف نرفض ظلم الآخرين لنا، وظلمنا للآخرين: «ولا أُظلمنَّ وأنتَ مطيقٌ للدَّفع عني، ولا أَظلمنَّ وأنتَ القادرُ على القبضِ مني»، ويوجّهنا «عليه السلام» كيف نبدأ يومنا فنقرأ في دعاء الصباح والمساء: «اللّهُمّ وَفّقنا في يومِنا هذا ولَيلَتنا هذهِ لاستعمالِ الخيرِ، وهجرانِ الشرِّ، وشُكرِ النِّعَمِ، واتّباعِ السنُّنِ، ومُجانبةِ البِدعِ، والأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، وحِياطةِ الإسلامِ».

من جانب آخر، يحبّب لنا الامام السجّاد «عليه السلام» صُحبة الفقراء: «اللّهُمّ حبِّبْ إليَّ صُحبةَ الفقراءِ، واعني على صُحبتِهم بحُسنِ الصبرِ»، ويبيّن لنا «عليه السلام» كيفية صرف المال: «واحجُبنِي عن السَّرفِ والازديادِ، وقوِّمني بالبَذلِ والاقتصادِ، وعلِّمني حُسنَ التقديرِ، واقبِضنِي بلُطفكِ عن التبذيرِ، واجْرِ من أسبابِ الحلالِ أرزاقِي، ووَجِّهْ في أبوابِ البرِّ إنفاقِي، وازْوِ عَنِّي من المالِ ما يُحدِثُ لي مُخيَلَةً».

وإذا تصفحنا «رسالة الحقوق» للإمام زين العابدين «عليه السلام» التي تثقف الأُمّة بالحقوق الشرعية تجاه بعضهم البعض وتعرّفنا معنى المسؤولية معنى حركة الانسان مع ربّه ليعرف حقّ ربّه ومع نفسه: «وأمّا حقُّ نفسك عليك، أن تستعملها بطاعة الله عزّوجلّ، فتؤدِّي إلى لسانك حقَّه، وإلى سمعك حقَّه، وإلى بصرك حقَّه، وإلى يدك حقَّها، وإلى رجلك حقَّها، وإلى بطنك حقَّه، وإلى فرجك حقَّه، وتستعين بالله على ذلك». وأبدى الإمام «عليه السلام» رعايةً متزايدةً بالأُمّة فرسخ علاقته بها وعمق تعامله مع أوسع قطاعاتها، فكان الأب شخصية الشمول الإنساني. عن أبي جعفر «عليه السلام» قال: «أنّه كان يعولُ مائة بيت ومن فقراءِ المدينةِ وكان يعجبُهُ أن يحضر طعامه اليتامى والفقراء والمساكين الذي لا حيلةَ لهم وكان يناولُهم بيده ومَن كان له عيال حمله إلى عياله من طعامِهِ».

