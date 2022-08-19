إيمانيات

يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: «وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا» «المزمل/ 20». ويقول رسول الله محمّد «صلى الله عليه وآله وسلم»: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» و«خير الناس مَن نفع الناس». حبُّ الخير والعطاء والبذل، وإبراز الرحمة والعطف لمن يستحق وكلّ عمل إنساني، هو ما تحتاجه الكثير من المجتمعات التي تكابد الفقر والحاجة. يقول الإمام عليّ «عليه السلام»: «الفرصة تمر مرّ السحاب، فانتهزوا فرص الخير».

العمل الإنساني هو التقييم الشمولي للاحتياجات الانسانية في العالم. ووضع خطط الاستجابة والتي تركز على الفئات الأشد احتياجاً، فإنّها تهدف للتصدي للمجاعات، الأمراض المُميتة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها من الأعمال الإنسانية.

ينظم المجتمع الإنساني كل عام ويُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية، كما يراد من هذا اليوم كذلك حشد الدعم للمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم والدعوة إلى سلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأمنهم، وبقاء المتضررين من الأزمات ورفاههم. فاليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم مخصص للاعتراف بمجهودات العاملين في المجال الإنساني وأولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب المساعدات الإنسانية.

يعود العمل الإنساني بالنفع والخير على الشخص الذي يقدم المساعدة والمتلقي في الوقت ذاته، فالعمل الإنساني يذكر الفرد بإمكاناته وقدراته، ليس المادية فقط، كما أنّها توسع آفاق التفكير، كونه يتطلب البحث عن حلول، والجميل في العمل الإنساني خاصة التطوع، هو أنّه يهذب النفس، حيث تتوسع المدارك أكثر وأكثر مع التعرف إلى مشاكل الآخرين، وسيشعر الفرد بالنعم التي تحيطه والتي لم تكن في حسبانه.

الإسلام دين الانسانية يحثنا على العمل الإنساني للبشرية جمعاء، دون أن يقتصر عمل الخير عند المسلم على الأخوة في الإسلام، ليتعداها إلى الأخوة الإنسانية، والعمل الخيري أو الإنساني هو العمل الذي لا يعتمد على تحقيق أي مردود مادي أو أرباح؛ بل يعتمد على تقديم مجموعة من الخدمات الإنسانية للأفراد المُحتاجين لها، فالمسلم حين يتعامل مع غيره، فهو يتعامل معه ظاهراً، لكنه في حقيقته يتعامل مع الله تعالى، يتوجه بقلبه وعقله إلى الله تعالى بهذا العمل، قاصداً الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

إن مفهوم العمل الخيري والإنساني يتعدى دائرة الإسلام إلى دائرة الإنسانية، ويتعدى دائرة الإنسانية ليشمل دائرة الحيوان والجماد والنبات، فالعمل الإنساني قد يكون واجباً مفروضاً، وقد يكون مستحباً أو مباحاً، وليس في دين الله تعالى ما يحرم عمل الخير لغير المسلم، بل تتسع دائرة العمل الإنساني، لتشمل المسلم وغير المسلم معه أيضاً.

العمل الإنساني إخاء، وتراحم، ومحبة، ووفاء، وطاعة، واستزادة لفضل الرحمن الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، قال تعالى «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ» «الحديد/ 11» وإقراض الله هو الإحسان لعباده الفقراء، الذين مسَّتهم البأساء والضراء، ونحوهم من ذوي الحاجات، الإحسان إلى هؤلاء بمساعدتهم.

ختاماً، علينا أن نربّي حبّ الخير والإقدام عليه بلا مقابل في نفوس أجيالنا، بحيث يترك هذا الحبّ تأثيره الإيجابي على الشخصية، فتتحرّك بما يتوافق مع إرادة الله وخطّه في إيجاد مجتمع إيماني يعيش الإيمان في تفاصيل حياته، من خلال تعميم فعل الخيرات في كلّ ميادين المجتمع، إذ لا يمكن أن تسمو الروح وتنمو الحياة وتزكو النفوس إلّا من خلال تحريك الخير في واقعنا والسعي ليكون ضمن أهدافنا في الحياة.. فالعمل الإنساني وكلّ عمل باطنه خير يجعل الحياة أكثر بهجة وتألق وسعادة.

