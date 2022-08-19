إيمانيات

المسجد الأقصى هو المسجد الذي أسري بالنبيّ محمّد «صلى الله عليه وآله وسلم»، والقصة وردت في القرآن، إذ قال الله تعالى في بداية سورة الإسراء «سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

وهو أيضا أولى القبلتين، حيث صلى إليه المسلمون 17 شهراً قبل أن يؤمروا بالتحول شطر المسجد الحرام، كما أنّه ثالث الحرمين أهمية بعد الحرمين المكي والمدني.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ظل المسجد الأقصى على مدى قرون طويلة مركزاً مهماً لتدريس العلوم ومعارف الحضارة الإسلامية، ومركزاً للاحتفالات الدينية الكبرى، ومكاناً لإعلان المراسيم السلطانية وتعيين كبار الموظفين. يصادف ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك في 21 أغسطس من عام 1969، حين أقدم الصهيوني دنيس مايكل روهان بإشعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد، كواحدة من أبشع الجرائم في حق الأخير، والتي وفر لها الاحتلال الإسرائيلي الحماية، في وقت أدانها مجلس الأمن الدولي وطالبها وقتها بعدم تغيير وضع القدس. جرى ذلك بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف تدمير أهم معالم القدس المحتلة الدينية والتاريخية.

حرقت النيران 1500 متر مربع من مساحة المسجد البالغة 4400 متر مربع. وألحقت النيران أضراراً بالغة ببنائه؛ إذ سقط سقفه والقوس الحامل للقبة وتضررت الأعمدة الرئيسية. كما تضررت أجزاءً كبيرة من القبة الداخلية المزخرفة والمحراب والجدران الجنوبية.

اتهمت سلطات الاحتلال بقطع الماء عن المصلى القبلي ومحيطه، ومنع فرق الإطفاء من الوصول إليه. أطفأ الفلسطينيون النيران بملابسهم والتراب والمياه الموجودة في آبار المسجد الأقصى. لذلك أدان مجلس الأمن الدولي إسرائيل، واعتبرها مسؤولة عن الحريق باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

طالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس. حتى الآن لم يستطع أي طرف إلزام إسرائيل بهذا القرار.

فلسطين جزء من جسد الأُمّة الإسلامية، ولذلك يتحمّل كلّ المسلمين مسؤولية الدفاع عن هذه القضية المصيرية. أرض فلسطين.. أرض غالية أنّها قلب الأمّة العربية النابض التي يفوح منها عبق التاريخ وأصالته، مكانتها كبيرة بين دول العالم أجمع وخاصةً بين الدول العربية فلها مكانة تاريخية ودينية وسياحية كبيرة تفتقر لها الكثير من الدول الكبرى. نعم.. فلسطين أرض الرسالات ومهد الحضارات الإنسانية، وقبلة المسلمين الأولى، ففلسطين تبقى وماتزال هي الماضي والحاضر والمستقبل.

