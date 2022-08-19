النهار Weekend

يقع فندق جميرا القصر الفاخر في منتجع مدينة جميرا الشاطئي على بُعد كيلومتر واحد من «حديقة وايلد وادي المائية» و26 كيلومتراً من مطار دبي الدولي. وتتميّز الغرف الفخمة بشرفات وتصاميم عربية تقليدية، وتتوافر فيها خدمة Wi-Fi مجانية وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطّحة وآلات لتحضير القهوة والشاي. أما الغرف الأعلى درجة، فتشمل كل الميزات السابقة بالإضافة إلى إطلالات على المحيط. وتضم الأجنحة غرف معيشة منفصلة وأحواض جاكوزي أو مطابخ.

وتشمل المزايا المجانية تذاكر دخول إلى مدينة الملاهي المائية، بالإضافة إلى وجبة فطور وصالة جلوس حصرية وخدمة نقل من المطار وإليه (لنزلاء الأجنحة فقط. ويضم المنتجع أكثر من 30 مطعماً، فضلاً عن منتجعات صحية ومسابح ونواد رياضية وشاطئ خاص.

وتتميز الغرف بإطلالاتها نظرًا لحجمها الكبير، كما أن الفندق يقع في موقع قريب من الشاطئ، للاستمتاع بالتسوق ومشاهدة المعالم السياحية القريبة.

ويتمتع الفندق بخدمة متميزة للغرف ، كما أن فريق العمل يتفنن في تقديم خدمات متميزة لرواد الفندق والزبائن وبدرجة عالية من الاتقان.

ويتألف الفندق من 292 وحدة سكنية. ويؤمن المصعد الوصول إلى الطوابق العليا بكل راحة. تشمل التجهيزات والخدمات صرافاً آلياً تُمكن خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) الضيوف من استخدام النت والبقاء على اتصال مع العالم الخارجي. تشمل مرافق تقديم الأطعمة والمشروبات مطعما وقاعة طعام ومقهى وبارا.

وتضم مرافق الفندق الخارجية حديقة جميلة وملعب أطفال. وتشمل مرافق الفندق غرفة ألعاب. تتوافر للضيوف القادمين بسياراتهم مواقف مخصصة لهم. تشمل الخدمات الإضافية مجالسة الأطفال ورعاية الأطفال وخدمة الغرف. وتتوافر خدمة النقل الخاص.

وهناك عدة خيارات خاصة بالإقامة يمكن حجزها مسبقاً، حيث يمكن للضيوف اختيار مايناسبهم مما يلي: وجبة فطور ووجبة غذاء ووجبة عشاء ونصف إقامة (تتضمن وجبتين). كما تحتوي لائحة الطعام على الوجبات الخالية من الجلوتين والأطباق النباتية. ويحضر الطهاة الممتازون أطباق خاصة ومميزة خلال الطبخ الاستعراضي.

