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الجزائر– الوكالات: قتل 37 شخصا على الاقل جراء حرائق تستعر منذ الأربعاء، في 14 ولاية بالجزائر فيما اصيب المئات وفق حصيلة رسمية أولية ما أيقظ شبح صيف 2021 الذي سجّل سقوط أكبر عدد من ضحايا النيران في تاريخ البلاد المعاصر.

فقد أعلنت مصالح «الدفاع المدني» الجزائرية امس أن عدد ضحايا الحرائق التي تشهدها ولاية الطارف بلغ 30 حالة وفاة و161 إصابة بجروح من بينهم 21 تحت المراقبة الطبية. وأوضحت الحماية المدنية أنّ 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا، وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس سجّلت لوحدها 16 حريقا. وأفادت قناة «النهار» التلفزيونية الخاصة عن نقل أكثر من خمسين شخصًا إلى المستشفى في مدينة الطارف التي تعدّ مئة ألف نسمة. بينما سجلت ولاية سوق أهراس وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة، تم العثور على جثثهم صباح امس في حين سجلت ولاية سطيف وفاة سيدة وابنتها أمس، وفق ما أعلن وزير الداخلية كمال بلجود.

وللوقوف على حجم الآثار والتداعيات وصل اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى ولاية الطارف الأكثر تضررا، حيث لا تزال فرق الحماية المدنية تعمل على إخماد الحرائق المشتعلة في عدة نقاط.وفرت 350 عائلة من منازلها في سوق هراس وأغلقت الأجهزة الأمنية طرقًا عديدة بسبب النيران. وأظهرت بعض المشاهد التي انتشرت بين الجزائريين على مواقع التواصل وقائع صادمة، لاسيما بعد أن حاصرت ألسنة النار منازل المدنيين، وهرع رجال الأطفاء لإنقاذ الجرحى.

كما أظهرت بعض الفيديوهات محاصرة النيران لعدد من الأطفال في أحد المنازل المحترقة، بينما حاول عناصر الإطفاء إخراجهم. وكانت مروحيات تدخّلت في ثلاث ولايات بينها سوق هراس البالغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة.

يشار إلى أن تلك الحرائق أحيت مجددا الجدل بشأن نقص عدد قاذفات المياه، الذي سبق أن هزّ البلاد الصيف الماضي. فيما أوضح وزير الداخلية أنّه منذ بداية شهر أغسطس اندلعت في البلاد 106 حرائق، ما أدّى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي، مؤكداً أنّ بعضها مفتعل. واستأجرت الجزائر طائرة روسية قاذفة للمياه من طراز Beriev BE 200. لكن بعد أن تدخلت لإخماد حرائق عدة، تعطّلت هذه الطائرة ولن تكون جاهزة لمكافحة النيران مجدّدًا قبل يوم السبت، بحسب الوزير. ويشهد شمال البلاد كلّ سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية. وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى إذ لقي تسعون شخصا على الأقل حتفهم في حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.

ووصلت نيران الحرائق التي اشتعلت في المناطق الجبلية بشرق الجزائر إلى الأحياء السكنية، بفعل الرياح القويّة وموجة الحرّ التي تشهدها البلاد، في حوادث أعادت إلى الأذهان حرائق العام الماضي، التي أودت بحياة 65 شخصاً. وأظهرت لقطات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة، وثقت لانتشار الحرائق في مساحات شاسعة من أراضي ولايتي الطارف وسوق أهراس شرق البلاد، حيث حاصرت النيران سكان قرية في سوق أهراس والتهمت العديد من المنازل والمزارع، فيما تعالت الصرخات لإخماد اللهب.

