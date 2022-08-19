عربيات ودوليات

واشنطن– القدس المحتلة - الوكالات: كشف موقع «أكسيوس» الإخباري أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد من إسرائيل مراجعة قواعد الاشتباك خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية بعد اغتيال المراسلة شيرين أبو عاقلة، بينما نظمت شبكة «الجزيرة» الإعلامية امس وقفة احتجاجية تحت شعار «العدالة لشيرين» بالتزامن مع مرور 100 يوم على اغتيال الزميلة. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد لقائه مع عائلة أبو عاقلة في واشنطن اتصل بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وطلب منه نشر النتائج النهائية للتحقيق العملياتي العسكري الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.وقال بلينكن إن مراجعة قواعد الاشتباك ستكون خطوة نحو المساءلة في قضية شيرين. وقد رد غانتس على بلينكن وفقاً لموقع «أكسيوس» بأن المواقف على الأرض لاتكون دائما واضحة (بيضاء أوسوداء) أثناء العمليات العسكرية وقال بلينكن لغانتس إنه يعتقد أنه لم يتم اتباع قواعد الاشتباك أو أنه يجب مراجعتها إذا كان جندي إسرائيلي قد أطلق النار على أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها علامة «صحافة». وكانت أسرة أبو عاقلة اتهمت الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على الإفلات من العقاب على قتلها وطلبت لقاء الرئيس جو بايدن أثناء زيارته لإسرائيل في يوليو ولكن لم يُتح لها ذلك.

كما نددت أطراف فلسطينية رسمية وفصائلية بالاستنتاجات الأميركية من حادثة الاغتيال، ورأت فيها تعبيرا عن الانحياز الأميركي لتل أبيب مشددة على أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذه الجريمة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اغتال أبو عاقلة في 11 مايو الماضي أثناء تغطيتها لاقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ما أحدث غضبا عارما في الأوساط الحقوقية والإعلامية على المستويين العربي والدولي. وأن المراسلة الفلسطينية – الاميركية غطت الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 25 عاما. وفي 27 مايو قررت شبكة الجزيرة إحالة ملف اغتيال مراسلتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وشكلت تحالفا قانونيا لمتابعة هذه الجريمة في الهيئات القضائية الدولية. وقالت «الجزيرة» في بيان إنها تتعهد بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن اغتيال الزميلة الراحلة إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني.

واكدت ان ملف الجريمة سيتضمن القصف الإسرائيلي لمكتب «الجزيرة» في غزة، وتدميره في مايو 2021.

من جهته أكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على مراسلة الجزيرة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، مشيرا إلى أن الرصاصة التي قتلت الزميلة الشهيدة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع.

