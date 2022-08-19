عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، امس عن «شن هجوم في دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة». وقال كوخافي، في تصريحات خلال إحدى الفعاليات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن «الجيش الإسرائيلي شن هجوما في دولة ثالثة خلال عملية «بزوغ الفجر» منذ عشرة أيام. لقد أصاب الجيش الإسرائيلي بدقة كبيرة تيسير الجعبري (القيادي في حركة الجهاد الإسلامي)، ونفذ في الوقت نفسه موجة اعتقالات في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه هاجم دولة ثالثة، وقام بالدفاع عن باقي حدود البلاد». وأطلقت إسرائيل في 5 أغسطس الحالي، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على ما وصفته «تهديدات وشيكة» بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة «الجهاد»، على خلفية اعتقال السعدي.

وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق «الجهاد الإسلامي» مئات الصواريخ على إسرائيل نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في غزة، بعد اتصالات مع جميع الأطراف.

