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نيويورك – الوكالات: نقلت صحيفة أميركية عن هادي مطر، الشاب الأميركي اللبناني الأصل المتّهم بطعن سلمان رشدي، قوله إنّه «تفاجأ» بنجاة الاخير من الموت وإصابته بجروح فقط في الهجوم الذي استهدف الكاتب البريطاني في نيويورك الجمعة. وفي مقابلة أجرتها صحيفة «نيويورك بوست» مع مطر من داخل السجن قال الشاب البالغ من العمر 24 عاماً «عندما سمعت أنّه نجا من الموت تفاجأت». ومطر الذي أوقفته الشرطة فور تعرّض رشدي للطعن خلال مؤتمر في شرق نيويورك دفع السبت ببراءته من محاولة قتل الكاتب البريطاني. وسيمثل المتّهم مجدّداً أمام محكمة. وفي المقابلة مع «نيويورك بوست» لم يوضح مطر ما إذا كان نفّذ الفتوى التي أصدرها مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران آية الله روح الله الخميني في 1989 وهدر فيها دم الكاتب البريطاني من اصول هندية بدعوى «معاداة الإسلام والرسول والقرآن». ونقلت الصحيفة النيويوركية عن مطر قوله: «أكنّ تقديراً لآية الله. أعتقد أنّه شخص مميّز. هذا كلّ ما يمكنني قوله بهذا الصدد» ،مشيرة إلى أنّ وكلاء الدفاع عن الشاب نصحوه بعدم التكلّم في هذا الموضوع. وأكّد مطر أنّه قرأ «بعض الصفحات» من رواية «آيات شيطانية». ومطر متّهم بأنّه طعن الكاتب البريطاني بسكين عشر مرات، ولا سيّما في الرقبة والبطن، لكنّ الضحية (75 عاماً) لم يمت إذ نقلته فرق الإسعاف على وجه السرعة على متن طائرة هليكوبتر إلى المستشفى حيث وُضع لفترة وجيزة على جهاز للتنفس الاصطناعي قبل أن تتحسّن حالته. وعن رشدي قال مطر للصحيفة «أنا لا أحبّ هذا الشخص. لا أعتقد أنّه رجل طيب. أنا لا أحبّه، أنا حقّاً لا أحبّه».وأضاف أثناء مشاهدته مقاطع فيديو على يوتيوب للكاتب البريطاني «إنّه شخص هاجم الإسلام إنّه منافق». وإذ أكّد المتّهم في المقابلة عدم حصول أيّ اتّصال بينه وبين الحرس الثوري الإيراني، شدّد على أنّه علم من خلال موقع تويتر بأنّ رشدي موجود في مؤتمر بمركز ثقافي في تشوتاكوا في شمال ولاية نيويورك.