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كابول- الوكالات: أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول أمس ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدا، خلال صلاة العشاء يوم الاربعاء إلى 21 قتيلا.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن الانفجار الذي وقع في مسجد أبو بكر الصديق في حي «خير خانا» تسبّب أيضا في إصابة 33 شخصا. وأكد شاهد عيان مقتل رجل الدين البارز الملا أمير محمد كابولي في الهجوم الذي نفذه «انتحاري».

وأفاد شهود بأن الانفجار القوي الذي وقع عند صلاة العشاء سُمع دويه في شمال كابول، ودمّر نوافذ مبان مجاورة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الا ان الانفجار يمثل على ما يبدو حلقة جديدة في سلسلة هجمات يشنها تنظيم «داعش» الارهابي لتصفية رجال دين بارزين في البلاد .

وعقب الحادثة، قال مستشفى تديره منظمة الطوارئ غير الحكومية الإيطالية المتخصصة في علاج ضحايا الحرب في بيان إنه استقبل 27 مصابا بينهم 5 أطفال.

ودان المتحدث باسم الإدارة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، في تصريح صحفي، الانفجار، إلا أنه لم يقدم معلومات عن الخسائر البشرية.وقال مجاهد إن الجناة سيُعثر عليهم وسيقدمون للعدالة في أسرع وقت ممكن. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهداً للمذبحة. وقال طالب كان خارج المسجد مباشرة إنه رأى جثث القتلى وجرحى في الداخل، بما في ذلك الأطفال الذين كانوا يحضرون صلاة العشاء.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل عالم الحديث البارز الشيخ رحيم الله حقاني وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابول تبنّاه تنظيم «داعش».

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة قبل عام، إلا أن هذه الهجمات لم تتوقف، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وتبنّى معظمها تنظيم «داعش» الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، فضلا عن حركة طالبان.

