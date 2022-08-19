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بغداد- الوكالات: رفض التيار الصدري في العراق، امس نتائج جلسة حوار القوى السياسية، التي عقدت الأربعاء بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معتبرا أنها لم تلب مطالب الشعب العراقي.

وقال صالح محمد العراقي، القيادي المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر عبر حسابه على تويتر إن «اجتماع القوى السياسية لا يهم التيار الصدري بشيء وليس فيه ما يخص الشعب»، معتبرا أن «جلسة الحوار التي تبناها رئيس الوزراء، لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها ما يخص الشعب، ولا ما يخص خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته».

وأضاف أن «أغلب الحضور في الاجتماع لا يهمه سوى بقائه على الكرسي، ويتحكمون بمصير شعب رافض لتواجدهم ويزورون الانتخابات ويجعلوها على مقاسهم». وطالب القوى السياسية بإجراء جلسة حوار علنية عبر بث مباشر يُعرض على الشعب العراقي، لـ«ملء الكرسي الخالي» واتهم الأطراف السياسية المجتمعة بالسعي إلى التحكم بمصير شعب رفض تواجدها، وتزوير الانتخابات لجعلها على مقاسهم. وختم قائلا: «لا تزيدوا من حنق الشعب ضدكم ولا تفعلوا فعلاً يزيد من تخوّف الشعب من العملية الديمقراطية التي تخيطونها على مقاسكم!».

وأشار العراقي إلى زيارة زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم إلى السعودية، قائلا «من الملفت للنظر أن أحدهم توجّه إلى المملكة الشقيقة بعد انتهاء جلسة الحوار ببضع ساعات. ولو كنا نحن الفاعلون لقالوا إن جلسة الحوار كانت بضغط من الخارج «. وعقد مؤتمر القوى السياسية العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأربعاء للنقاش بشأن الأزمة التي يشهدها العراق حاليا وتم الاتفاق فيه على حل جميع الأزمات من خلال الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر الانتخابات المبكرة.

ودعا المجتمعون «التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه»، حاثين على وقف كل أشكال التصعيد الميداني أو السياسي.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نشر بيانًا مقتضبًا جاء فيه «نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر». وكان الكاظمي، دعا قادة القوى السياسية إلى الاجتماع في مقر الحكومة لحوار وطني من أجل حل أزمة الانسداد السياسي، كما دعا كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.

وبعدها طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره بتأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار «الإطار التنسيقي» وسط احتدام الخلافات بين الجانبين بسبب تشكيل حكومة جديدة.

من جهته اعتبر «ائتلاف الوطنية» بزعامة اياد علاوي عن أسفه لعدم دعوته وقوى سياسية أخرى الى اجتماع الحوار الوطني واشار الى انه مع زيادة وتيرة الصراعات والانقسام الذي وصل الى تجييش الشارع وتعطيل عمل السلطات الثلاث، واضاف الائتلاف في بيان أن الاجتماع قد خرج بنتائج هشة لعدم دعوة بقية القوى السياسية والاتحادات والمنظمات الوطنية منوها الى انه لم يخرج بنتائج عملية في مستوى خطورة المرحلة ما أضاع فرصة للخروج من الأزمة»، كما يبدي أسفه «لعدم دعوته والقوى الوطنية والشعبية الأخرى للاجتماع .

