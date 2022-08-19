عربيات ودوليات

جدة- الوكالات: بدأ رئيس تيار «الحكمة» العراقي عمار الحكيم امس زيارة الى السعودية لعقد مباحثات مع المسؤولين فيها. وقد صل الحكيم القيادي في «الاطار التنسيقي» الى جدة السعودية مساء الاربعاء كما قالت وكالة الانباء السعودية من دون تفصيلات اخرى عن جدول مباحثاته في المملكة والتي يعتقد انها ستتمحور حول علاقات البلدين وتطورات الازمة السياسية الحالية في بلاده. ونقلت وسائل اعلام عراقية عن «مصدر سعودي» قوله إن سبب الزيارة هو رغبة من «الإطار التنسيقي» بدخول المملكة كوسيط بينه وبين مقتدى الصدر. لكن المصدر رجح أن القيادة السياسية في المملكة لن تقحم نفسها بالشأن العراقي الداخلي ولن تقوم بدعم جهة ضد جهة أخرى إلا أنها لن تمانع في زيارة أي وفد عراقي للمملكة.

