عربيات ودوليات

يتقدم أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نحو اقتراح إضافة أو تعديل تشريعات في ثلاثة محاور سياسية واجتماعية واقتصادية ذات أولوية.

وهذه المحاور تمس سياسيا ملفات منها التظاهر والحبس الاحتياطي والأحزاب والانتخابات، واجتماعيا قوانين أبرزها التعليم والأسرة، واقتصاديا إصلاحات داعمة لتحفيز بيئة الاستثمار.

وانطلق الحوار في 5 يوليو الماضي على مستوى مجلس الأمناء (19 عضوا)، وجرى إقرار 15 لجنة فرعية لمناقشة مقترحات محاوره الثلاث.

ومن المنتظر أن تبلور مناقشات هذه اللجان مقترحات بإضافة أو تعديل تشريعات أو توصيات بقرارات حكومية تُرفع إلى الرئيس السيسي لتصل إلى مجلس النواب.

وتأتي محطة التشريعات المنتظرة بعد التوسع في قرارات العفو والإفراجات عن سجناء ومحبوسين احتياطيا، منذ دعوة الرئيس السيسي في 26 أبريل الماضي إلى حوار وطني.

وأوصت لجنة الحوار، عبر بيانات عدة، بالتوسع في سياسة العفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيا.

والأربعاء، أفرج عن 25 محبوسا احتياطا، بينهم صحافي، ما رفع عدد المفرج عنهم إلى ما لا يقل عن 163 بين 26 أبريل الماضي و17 أغسطس الحالي. بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن الحصيلة وصلت إلى 700.

وإمكانية صدور مقترحات بتشريعات عن لجنة الحوار الوطني أكدها الرئيس السيسي بقوله في 26 أبريل الماضي: «نود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ لمزيد من النقاش».

وفي 26 يونيو الماضي، أوضح منسق الحوار ضياء رشوان أن «الحوار كله يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني».

وتابع : «وقد تخرج اقتراحات تشريعية تُرفع لرئيس البلاد، ومن ثم إحالتها إلى البرلمان لإقرارها، وكذلك الخروج بإجراءات تنفيذية في مختلف القضايا».

وفي 4 يوليو الماضي، قال رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، في بيان، إن «مخرجات الحوار الوطني مآلها في نهاية المطاف للبرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب) وستتطلب في أغلب الأحـوال تعديلات تشريعية بعد دراسة من الحكومة».

وفي 19 و30 يوليو الماضي و3 أغسطس الحالي، عقدت لجنة الحوار ثلاث جلسات تشاور مغلقة، غلب عليها تصنيف المقترحات التي وصلت لإدارة الحوار، وتقدر بنحو 15 ألف ورقة مقترح، وفق مصادر رسمية.

ولتنظيم نقاشات الحوار، اكتمل تأسيس 15 لجنة فرعية أفرزتها المحاور الثلاثة، على أن يتم تسمية مقرريها في جلسة 27 أغسطس الحالي، بحسب بيان لمجلس أمناء الحوار في الثالث من الشهر.

وستضم لجنة المحور السياسي ثلاثة لجان فرعية أبرزها حقوق الإنسان والحريات، ونظيرتها الاجتماعية خمسة لجان تختص بقضايا منها التعليم والأسرة، بينما تضم نظيرتها الاقتصادية سبعة لجان أبرزها التضخم وغلاء الأسعار، والعدالة الاجتماعية، وفق البيان.

تشريعات محتملة..

وسياسيا، تقتصر أولويات التشريعات المحتملة على «تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات»، وفق النائب طارق الخولي، في تصريح صحافي في 27 مايو الماضي.

وفي 19 يوليو الماضي، قال رشوان، إن «قانون المحليات (مجالس تُنتخب في أرجاء البلاد معنية بالخدمات العامة ولم تُجر منذ 11 عاما منذ حلها) وقضايا حقوق الإنسان ليست محل إجماع، سنسمع الآراء جميعا ويتبلور عنها مقترحات تشريعية وتنفيذية من الكل».

فيما قالت الأكاديمية والسياسية بحزب «الوفد» الليبرالي هاجر التونسي، عبر تصريح متلفز في 22 يوليو الماضي، إن الرئيس السيسي دعا من قبل لدمج الأحزاب المتقاربة في الأيدولوجية، وقد تكون تلك الخطوة بعد الحوار الوطني.

وتابعت: «في رؤية الحزب تم وضع مجموعة من التشريعات للحوار الوطني منها مباشرة الحقوق السياسية وما يخص تكوين الأحزاب والانتخابات وقوائم مرشحيها وحرية تداول المعلومات بما يحافظ على الأمن القومي وقانون كامل للإدارة المحلية وما يخص انتخاباتها».

وأضافت أن «هناك تشريعات أخرى تخص الجانب الاجتماعي كقانون الأحوال الشخصية والعدالة الناجزة فيها للحفاظ على الأسرة».

واعتبر الأكاديمي والخبير السياسي المصري خيري عمر، في حديث لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن «الإفراجات منتج ثانوي للحوار الوطني، لأن لجنة العفو الرئاسي تقوم به فعليا وساهمت إدارة الحوار في دفعه للأمام».

وأوضح أن «مهمة الحوار الوطني الأساسية تتبلور حاليا بشأن كيفية النظر في قضايا محل نقاش على المستوى الوطني وتحويلها إلى مقترحات تشريعية بتصحيح قوانين ومراجعة وإضافة أخرى».

وأضاف : «نحن بصدد مناقشات لاحتياجات تشريعية كثيرة مؤجلة، والحوار الوطني يتقدم في إنجازها وتحويلها من مجرد مطالب شعبية إلى تشريعية، وهذا أمر جيد يمكن البناء عليه لاسيما في الأولويات الحالية».

ورجح أن «قوانين الانتخابات والأحزاب والتظاهر ومواد الحبس الاحتياطي وقوانين الأسرة والإصلاح الاقتصادي ستكون في مقدمة التشريعات التي تُنظر في الحوار الوطني كما هو مثار وستجد قبولا وتوافقا في البرلمان».

ووفق تقارير صحافية محلية، سيشهد دور انعقاد مجلس النواب، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، مناقشة تشريعات مرسلة من الحكومة أو مقدمة من أعضاء المجلس مثل قانون الأحوال الشخصية والمحليات.

