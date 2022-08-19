دوليه

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سلتا فيغو غدا السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الاسباني التي تفتتح اليوم بلقاءين يجمعان اسبانيول مع رايو فاليكانو، واشبيلية امام بلد الوليد. ويسعى ريال مدريد حامل اللقب وبطل دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي الى مواصلة الانتصارات التي بدأها في المرحلة الأولى بفوز صعب على الميريا الصاعد حديثاً الى الأضواء 2-1.

وانضم داني كارفاخال والبرازيلي رودريغو اول من امس، الى التدريب الجماعي لفريقهما ريال مدريد، بعد تعافيهما كل من اصابته. وحسبما افادت مصادر من النادي «الملكي»، كل الأمور تشير الى انهما سيكونان متاحين للمدرب الايطالي كارلو انشيلوتي من اجل مواجهة سيلتا فيغو غدا. وتأتي عودة كارفاخال للتدريب الجماعي بعد تعافيه من اصابة بالتواء في كاحله الأيمن، وكان قد اجرى تدريبات خاصة الاثنين، في صالة الألعاب الرياضية.

بدوره، تعافى رودريغو بشكل تام من الحمل العضلي الزائد الذي كان يعانى منه في الفخذ الأيمن، والذي تسبب في غيابه عن المباراة التي استهل بها ريال مشوار دفاعه عن لقب الليغا بالفوز على الميريا . وبدأ الفريق التدريب في صالة الألعاب الرياضية قبل الخروج الى العشب واجراء تمارين الاستحواذ والضغط وتناقل الكرة، حسبما جاء على موقع ريال مدريد. وبعد ذلك، اجرى اللاعبون تدريبات تكتيكية واختتموا الحصة التدريبية بلعب مباراة.

من جانب آخر، قال تقرير صحافي اسباني، ان داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد، اتخذ قراره بالبقاء في صفوف فريق العاصمة، خلال الموسم الحالي، وتأجيل فكرة الرحيل. وكان سيبايوس يشعر بالقلق نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق، وهو ما يعني تراجع فرصه في التواجد مع منتخب اسبانيا في نهائيات مونديال قطر، بجانب انه يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده، مما يعني رحيله الصيف المقبل مجانا.

ووفق صحيفة «آس» الاسبانية، فان داني سيبايوس قرر البقاء في ريال مدريد حتى الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة: «المدير الفني كارلو انشيلوتي اقنع سيبايوس بالبقاء في النادي هذا الموسم، حيث يثق به وأخبره بأنه سيمنحه المزيد من الدقائق، وأنه اقرب بديل للوكا مودريتش في خط الوسط».

وأشارت الصحيفة، الى ان حديث انشيلوتي مع سيبايوس سيعزز من علاقتهما، بجانب انه لا يبدو ان سيبايوس تلقى اي عرض مميز أخيراً، بما في ذلك ريال بيتيس الذي كان يفضل العودة الى صفوفه هذا الصيف.

