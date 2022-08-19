دوليه

وضع بنفيكا البرتغالي، قدما في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا، عقب تغلبه 2-0 على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، ضمن منافسات الدور المؤهل لدور المجموعات.

وسجل جيلبرتو هدف التقدم لبنفيكا في الدقيقة التاسعة، قبل ان يضيف غونزالو راموس، الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي مباراة اخرى بالدور ذاته، تغلب مكابي حيفا على ضيفه ريد ستار بلغراد الصربي 3-2. وتقدم فرانتزي بيروت لمكابي حيفا في الدقيقة 18، قبل ان يسجل ريد ستار بلغراد، هدفين عن طريق اليكساندر بيزيتش في الدقيقة 27، وجيلور كانغا كاكو في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 51، عاد بيروت ليسجل هدف التعادل لمكابي حيفا، قبل ان يسجل تارون شيري هدف الفوز في الدقيقة 61.

وفي مباراة ثالثة تعادل كاراباخ الأذري مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي دون اهداف.

ورغم الفرص العديدة التي اتيحت للطرفين على مدى شوطي اللقاء فقد فشل كل منهما في هز الشباك لتنتهي المواجهة على ايقاع التعادل السلبي. وستجرى مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في جمهورية التشيك.

