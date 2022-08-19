دوليه

استدعت الشرطة البريطانية اول من امس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مان يونايتد الانكليزي، على خلفية تحطيمه لهاتف احد مشجعي ايفرتون في ختام مباراة من الموسم الماضي.

واستمعت الشرطة الى البرتغالي البالغ 37 عاماً والمتهم بالاعتداء و«الضرر الاجرامي»، جراء الحادثة التي وقعت في 9 ابريل اثر هزيمة «الشياطين الحمر» في ايفرتون.

وبدا رونالدو في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد «استدعته الشرطة» في مقاطعة ميرسيسايد، بحسب ما افادت السلطات التي اكدت ان «القضية الآن اُغلقت». وكان رونالدو قد اعتذر علناً عما قام به في اعقاب المباراة، وعرض على المشجع المتضرر الحضور لمشاهدة مباراة في «أولد ترافورد»، ملعب مان يونايتد، «كعربون لعب نظيف وروح رياضية».

